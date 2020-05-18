Evden çalışma fikri, birçok şirket tarafından kabul edilmiş durumda. Hatta bunun kalıcı olması için da çalışmalar başladı. Ancak Microsoft CEO'su Satya Nadella, gündelik etkileşimin olmaması nedeniyle çalışanların bundan olumsuz etkileneceğini düşünüyor.

The New York Times gazetesine konuşan Nadella, “Yanımdaki kişilerle yüz yüze konuşmak ve fikir alışverişi yapmak, fiziksel toplantılara dair özlediğim şeylerin başında geliyor. Toplantı sona erse de onlarla bağlantıda kalabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Evden çalışma modelini çok başarılı yürüttüklerini ve salgından minimum düzeyde etkilendiklerini belirten Microsoft CEO’su, buna rağmen çalışma kültüründe kalıcı bir değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor.

“Hissettiğim şeylerden biri, hepimizin uzaktan çalıştığımız bu aşamada inşa ettiğimiz sosyal sermayenin bir kısmını yıktığımız. Bunun ölçüsü nedir?” diyen Nadella, tamamen evden çalışma modeline geçmenin sadece “bir dogmayı başka bir dogma ile değiştirmek” olacağını da sözlerine ekledi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, salı günü çalışanlarına gönderdiği e-postada, COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kalktıktan sonra dahi isterlerse evden çalışabileceklerini bildirmişti.



