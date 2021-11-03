Microsoft, kısa süre önce metaverse planlarından bahsetti. Şirket şu anda Microsoft Teams sohbet yazılımının, çalışanların dijital avatarları kullanmasına ve Elektronik Tablolar gibi Microsoft Office dosyalarını sanal bir dünyada paylaşmasına izin verecek alternatif bir sürümünü hazırlıyor. Bu sürümün 2022'nin ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

Microsoft aynı zamanda yeni Mesh teknolojisini kullanarak, Microsoft'un kendi HoloLens'i de dahil olmak üzere birden fazla VR ve AR başlığında paylaşılabilir sanal dünyalar yaratmak istiyor. VR/AR başlığı olmayan çalışanlar, bu sanal dünyalara normal 2D monitörler ile erişim sağlayabilecek.

CEO Satya Nadella konu hakkında, "Bizden kesinlikle oyunlar üzerinde çalışmamızı bekleyebilirsiniz. Halo'yu bir oyun olarak düşündüğünüzde, bu bir metaverse'dir. Minecraft bir metaverse'dir ve Flight Sim de öyle. Şu an çin bunların iki boyutlu olduğunu söyleyebiliriz ama asıl soru bunu 3 boyutlu evrene götürebilir miyiz? Biz de kesinlikle bunu yapmayı planlıyoruz" dedi.



