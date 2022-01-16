Microsoft Defender mobil cihazlar için de geliyor
Microsoft Defender şimdi de mobil cihazlar için geliyor. Güvenlik uygulaması, MacOS, Android ve iOS için gelecek gibi gözüküyor.
16 Ocak 2022, Pazar 09:54 Son Güncelleme:
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Windows 10 Sürüm 2004 ile birlikte Windows Defender, adını Microsoft Defender olarak güncellemişti. Şimdi ise antivirüs, yalnızca Windows cihazlarda değil, aynı zamanda iOS, Android ve MacOS cihazlarda da çalışabilir bir sürüm ile karşımıza çıkıyor.
Sızdırılan bilgilere göre Microsoft Defender, Windows 11 işletim sisteminin yeni tasarımına uyarlanmış bir şekilde gelecek. Ayrıca uygulama, mobil kullanıcılarda da yer alacak. Mobil antivirüs programının performans ve güvenlik açısından ne kadar başarılı olduğu ise henüz bilinmiyor.
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