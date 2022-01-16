Microsoft Defender mobil cihazlar için de geliyor

Windows 10 Sürüm 2004 ile birlikte Windows Defender, adını Microsoft Defender olarak güncellemişti. Şimdi ise antivirüs, yalnızca Windows cihazlarda değil, aynı zamanda iOS, Android ve MacOS cihazlarda da çalışabilir bir sürüm ile karşımıza çıkıyor.

Sızdırılan bilgilere göre Microsoft Defender, Windows 11 işletim sisteminin yeni tasarımına uyarlanmış bir şekilde gelecek. Ayrıca uygulama, mobil kullanıcılarda da yer alacak. Mobil antivirüs programının performans ve güvenlik açısından ne kadar başarılı olduğu ise henüz bilinmiyor.







