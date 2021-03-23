Microsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı

Microsoft, Discord'u satın almak için görüşmelere başladı. Şirketin bu satın alma için 10 milyar doların üzerinde bir ücreti gözden çıkardığı iddia ediliyor. Şu an için yalnızca görüşme aşamasında olunduğu ve bir anlaşma yapılmadığı belirtildi.

Bloomberg’in haberinde ise Discord’un satış yerine halka arz yolunu seçebileceği bilgisi veriliyor. Discord’un geçmişte görüştüğü şirketler arasında Epic Games ve Amazon da yer alıyor.

Aylık kullanıcı sayısı 140 milyon olan Discord’un yıllık geliri 130 milyon dolar seviyesinde. Halihazırda 7 milyar dolar değer biçilen şirket, geçtiğimiz aralık ayında 100 milyon dolarlık bir yatırım turunu tamamlamıştı.

Microsoft, kısa süre önce Bethesda'yı 7.5 milyar dolara satın almıştı.



