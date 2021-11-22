Microsoft Edge, verimlilik modu ile daha az veri tüketecek

Microsoft Edge’e gelecek yeni özelliklerle kullanıcılar, dizüstü bilgisayarın pili azalsa dahi daha uzun süre çevrimiçi kalabilecek. Şirket konu hakkında, “Cihazınızın pili azaldığında, Microsoft Edge kendisini verimlilik moduna ayarlayacak ve CPU ve RAM gibi sistem kaynak kullanımını önemli ölçüde azaltarak pil ömrünü uzatacak ve web’de daha uzun süreler dolaşmanıza yardımcı olacaktır” dedi. Bu özellik, kullanıcının isteğine göre açılıp kapatılabilecek.

Microsoft Edge verimlilik modu nasıl açılır?

Sağ üst köşede üç nokta olarak yer alan menüye tıklayın.

‘Ayarlar’ seçeneğine tıklayın.

Ayarlar ekranının sol panelinde yer alan ‘Sistem ve performans’ seçeneğine tıklayın.

‘Şu durumda verimlilik modunu aç’ seçeneklerinden sizin için uygun olanı seçin.

Verimlilik modu haricinde iki yeni özellik tarayıcıya ekleniyor. Bunlardan ilki, tarayıcıda kayıtlı şifrelerin kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlıyor. Tarayıcı ayarlarında yer alan Parolalar kısmı, artık değiştir butonuna sahip. Bu sayede kullanıcılar, kayıtlı şifrelerini kolayca değiştirebiliyor.

Son olarak ise tarayıcıya fiyat takibi özelliği eklendi. Kullanıcılar, almak istediği bir ürünün fiyatlarını karşılaştırarak ürün indirime girerse uyarı alabilecek. Bu sayede ürünlerin en uygun fiyat ile temin edilmesi sağlanacak.