Microsoft Edge'de YouTube içerik oluşturucuları takip edilebilecek
Microsoft, Edge tarayıcısında yeni bir YouTube entegrasyonunu test ediyor. Kullanıcılar, favori içerik oluşturucuları tarayıcıda tek düğmeye basarak takip edebilecek ve YouTube'a girmelerine gerek kalmadan kanal hakkında bazı bilgilere de ulaşabilecekler.
19 Ocak 2022, Çarşamba 13:56 Son Güncelleme:
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Edge tarayıcındaki içerik oluşturucu takip düğmesi tarayıcının adres çubuğunda yer alıyor. Kullanıcılar, sağ tarafa konumlandırılmış yeni düğme üzerinden takip edilen içerik oluşturucunun kanalına dair gönderi ve takipçi sayısı, kanalın bilgilendirme yazısı ve kanaldan paylaşılan videolar gibi bilgilere eşim sağlayabilecek. Bu sayede kullanıcılar YouTube'a girmeden takip edilen kanaldan yeni video paylaşılıp paylaşılmadığını kontrol edebilecek.
Yeni takip düğmesi belirli Edge Canary kullanıcılara sunuldu ve şu an için test aşamasında. Edge'deki içerik oluşturucu takip düğmesi YouTube'daki tüm kanalları henüz desteklemiyor. Özellik, yaygın olarak kullanıma sunulduğunda tüm kanalların desteklenmesi bekleniyor.
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