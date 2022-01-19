Edge tarayıcındaki içerik oluşturucu takip düğmesi tarayıcının adres çubuğunda yer alıyor. Kullanıcılar, sağ tarafa konumlandırılmış yeni düğme üzerinden takip edilen içerik oluşturucunun kanalına dair gönderi ve takipçi sayısı, kanalın bilgilendirme yazısı ve kanaldan paylaşılan videolar gibi bilgilere eşim sağlayabilecek. Bu sayede kullanıcılar YouTube'a girmeden takip edilen kanaldan yeni video paylaşılıp paylaşılmadığını kontrol edebilecek.

Yeni takip düğmesi belirli Edge Canary kullanıcılara sunuldu ve şu an için test aşamasında. Edge'deki içerik oluşturucu takip düğmesi YouTube'daki tüm kanalları henüz desteklemiyor. Özellik, yaygın olarak kullanıma sunulduğunda tüm kanalların desteklenmesi bekleniyor.