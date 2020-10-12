Microsoft evden çalışma sistemini kalıcı hale getirdi

Microsoft çalışanlarının haftalık çalışmalarının yarısından daha az bir süresini evlerinden rahatça yapmalarını sağlayacak çalışma sistemini onayladı.

Kalıcı olarak uzaktan çalışma seçeneğini tercih eden çalışanlar ise kendilerine tahsis edilmiş olan ofislerinden vazgeçecekler. Ancak bu çalışanlar yine de Microsoft’un ofislerinde bulunan belirli bir alanı kullanma seçeneklerine sahip olacak.

Microsoft yöneticilerinden Kathleen Hogan, “Covid-19 bizi düşünmek, yaşamak ve çalışmak için farklı yollar bulmanın mücadelesi içine soktu. Biz çalışanlarımıza bireysel çalışma stillerini destekleyecek, iş ihtiyaçlarını dengeleyen ve kültürümüzü yaşamamızı sağlayan yeni bir yol sunacağız.” dedi.

Çalışanların çoğu yüzde 50’den az evden çalışma imkanından kolaylıkla faydalanabilecek. Ancak bazı pozisyonların kalıcı olarak uzaktan çalışma yöntemine geçmesi zor ve imkansız olarak gözüküyor.

Bu pozisyonlar; yazılım laboratuvarları, veri merkezleri ve yüz yüze eğitim erişimi sağlayan çalışanlar olarak gösteriliyor. Microsoft çalışanları ayrıca şirketten onay alarak yurt içinde yer değiştirilebiliyor, belirli pozisyonlar için bu durum uluslararası pozisyonda da yapılabiliyor.

Microsoft çalışanlarını uzaktan çalışma imkanları için ülke genelinde hareketli olmalarına izin veriliyor. Ancak ücretler ve sosyal haklar çalışanların bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterebiliyor.

Şirket, sürekli olarak ofise uzak çalışanların ev, ofis masraflarını karşılıyor ancak Microsoft’un ofislerinden uzaklaşmaya karar verenlerin taşınma maliyetleri kendilerine ait.

Esnek çalışma saatleri, yönetici onayı olmadan da yapılabilecek, yöneticiler aracılığıyla da yarı zamanlı çalışma saatleri de talep edilebilecek.

Microsoft 2021 yılı ocak ayına kadar ofislerini yeniden açmayacağını duyurduktan sonra, kalıcı olarak evden çalışma sistemini duyurdu. Şirket çalışanları ilk olarak mart ayında evden çalışmaya başlamıştı.

Microsoft’un yaptığı, çalışanların sürekli olarak evden çalışmasına izin verme durumu sadece şirkete özel değil. Facebook yaklaşık 10 bin çalışanını evden çalıştırmak için hazırlık yapıyor, Mark Zuckerberg çalışanların yarısına kadarının 5 ila 10 yıl içinde uzaktan çalışabileceğini açıklamıştı.