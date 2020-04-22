Microsoft Flight Simulator için sistem gereksinimleri belli oldu

Microsoft, Microsoft Flight Simulator için AMD Radeon RX 570 ve NVIDIA GTX770'i minimum GPU olarak listeledi. Ancak, ekip bir AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 970 kullanmanızı öneriyor. Ayrıca 20Mbps internet bağlantısı olmasını tavsiye ediyor.

İdeal olarak, Microsoft Flight Simulator için Intel i7 9800X veya AMD Ryzen 7 Pro 2700X gerekiyor. 32 GB RAM ayrıca oyunun bir SSD'ye kurulmasıyla birlikte “ideal” gereksinimler olarak listeleniyor. Microsoft ayrıca oyunu çalıştırmak için ideal GPU'lar olarak NVIDIA RTX2080 ve bir AMD Radeon VII öneriyor. Son olarak, 50 Mbps internet bağlantısına da ihtiyacınız var.

Microsoft Flight Simulator'ın ne zaman çıkacağı konusunda net bilgi yok. Aşağıda oyunun tam PC sistem gereksinimlerini görebilirsiniz:

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200

Ram: 8 GB

Depolama Alanı: 150 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 5 Mbps

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 150 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya a AMD Radeon RX 590

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 20 Mbps

İdeal sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-9800X ya da AMD Ryzen 7 Pro 2700X

RAM: 32 GB

Depolama Alanı: 150 GB (SSD)

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 50 Mbps



