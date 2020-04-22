Microsoft Flight Simulator için sistem gereksinimleri belli oldu
Microsoft, Microsoft Flight Simulator için resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Özelliklere göre, PC oyuncularının en azından AMD Ryzen 3 1200 veya Intel i5 4460 CPU'ya ihtiyacı olacak. Ayrıca, en az 8GB RAM, 150GB boş sabit disk alanı ve 5Mbps internet bağlantısına ihtiyaç duyacaklar. Onur Binay/posta.com.tr
22 Nisan 2020, Çarşamba 15:56 Son Güncelleme:
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Microsoft, Microsoft Flight Simulator için AMD Radeon RX 570 ve NVIDIA GTX770'i minimum GPU olarak listeledi. Ancak, ekip bir AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 970 kullanmanızı öneriyor. Ayrıca 20Mbps internet bağlantısı olmasını tavsiye ediyor.
İdeal olarak, Microsoft Flight Simulator için Intel i7 9800X veya AMD Ryzen 7 Pro 2700X gerekiyor. 32 GB RAM ayrıca oyunun bir SSD'ye kurulmasıyla birlikte “ideal” gereksinimler olarak listeleniyor. Microsoft ayrıca oyunu çalıştırmak için ideal GPU'lar olarak NVIDIA RTX2080 ve bir AMD Radeon VII öneriyor. Son olarak, 50 Mbps internet bağlantısına da ihtiyacınız var.
Microsoft Flight Simulator'ın ne zaman çıkacağı konusunda net bilgi yok. Aşağıda oyunun tam PC sistem gereksinimlerini görebilirsiniz:
Minimum sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200
Ram: 8 GB
Depolama Alanı: 150 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570
İşletim Sistemi: Windows 10
İnternet: 5 Mbps
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X
RAM: 16 GB
Depolama Alanı: 150 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya a AMD Radeon RX 590
İşletim Sistemi: Windows 10
İnternet: 20 Mbps
İdeal sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i7-9800X ya da AMD Ryzen 7 Pro 2700X
RAM: 32 GB
Depolama Alanı: 150 GB (SSD)
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII
İşletim Sistemi: Windows 10
İnternet: 50 Mbps