Bilim & Teknoloji Microsoft Flight Simulator’ı bilgisayara yüklemek kolaylaşacak

Microsoft Flight Simulator’ı bilgisayara yüklemek kolaylaşacak

Bilim & Teknoloji

Microsoft Flight Simulator’ı bilgisayara yüklemek kolaylaşacak

Uçuş simülasyonu oyunu Microsoft Flight Simulator, bilgisayarlara artık daha kolay yüklenebilecek. Bu doğrultuda oyunun dosya boyutu düşürülüyor.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 10:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapılan optimizasyon çalışmaları sayesinde Microsoft Flight Simulator’ın ilk yükleme dosyasının boyutu 170 GB’tan 83 GB’a iniyor. Bu sayede oyun daha kolay bilgisayarlara yüklenebilecek.

Bu değişikliğin oyunun Xbox Series X ve Series S versiyonları için de önemli olduğu belirtildi. Yükleme boyutunun küçülmesi sayesinde oyunu konsola yüklemek için daha az temizlik yapmak yeterli olacak.

Microsoft Flight Simulator henüz Xbox konsollara gelmedi. Konu hakkında resim açıklama da yapılmadı. 

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Dev şirketleri yönetip tasarruftan ödün vermiyorlar
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NASA, Mars'ta görüntülenen buzlu kum tepelerinin fotoğraflarını paylaştı