Microsoft Flight Simulator’ı bilgisayara yüklemek kolaylaşacak

Yapılan optimizasyon çalışmaları sayesinde Microsoft Flight Simulator’ın ilk yükleme dosyasının boyutu 170 GB’tan 83 GB’a iniyor. Bu sayede oyun daha kolay bilgisayarlara yüklenebilecek.

Bu değişikliğin oyunun Xbox Series X ve Series S versiyonları için de önemli olduğu belirtildi. Yükleme boyutunun küçülmesi sayesinde oyunu konsola yüklemek için daha az temizlik yapmak yeterli olacak.

Microsoft Flight Simulator henüz Xbox konsollara gelmedi. Konu hakkında resim açıklama da yapılmadı.