Business Insider’a göre Microsoft’un yeni bir karma gerçeklik başlığı geliştirmek için Samsung ile iş birliği yapacağı da iddialar arasında yer alıyor. Bu anlaşmanın karma gerçeklik biriminde bir iç bölünme oluşturduğu belirtiliyor.

HoloLens için yolun sonunun geldiği iddiasını reddeden Microsoft sözcüsü Frank Shaw “HoloLens’e ve HoloLens’in geleceğine inanmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Samsung ile iş birliği konusunda ise Microsoft’tan herhangi bir açıklama gelmedi.







