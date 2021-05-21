Microsoft, 26 yıllık geçmişi olan Internet Explorer'ı ne zaman kapatacağını açıkladı. Windows’un resmi blog sayfasında yer alan açıklamaya göre Internet Explorer, 15 Haziran 2022 tarihinde tamamen tarihe karışacak.

Şirket, Internet Explorer 11 masaüstü uygulamasının 15 Haziran 2022'de Windows 10'un belirli sürümleri için kullanımdan kaldırılacağını ve destek dışı kalacağını duyurdu. Microsoft Edge'in yöneticilerinden Sean Lyndersay tarafından kaleme alınan blog yazısında, Windows 10 için Internet Explorer'ın geleceğinin Microsoft Edge'de olduğu belirtildi.