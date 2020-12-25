Uluslararası taşımacılık ve lojistik şirketi Galata Taşımacılık da kesintisiz hizmet veren çok uluslu yapısı gereği, uzaktan çalışmayı verimli ve güvenli yollarla sürdürmek için Microsoft Teams kullanan şirketler arasında bulunuyor. Microsoft Teams, Apps Store’da yer alan Node Insight uygulamasını tüm çalışan cihazlarına entegre edip, hiçbir fiziksel temas gerekmeden çalışanlarının güvenlik zafiyetlerini tespit ederek, online siber güvenlik eğitimleri sunabiliyor; anketler ve testler yapabiliyor. Çalışanlarının güvenlik farkındalığını artıran ve bunu tek bir panelden yöneten Galata Taşımacılık, GDPR/KVKK uyumluluğu konusunda tüm eksikliklerini ek bir maliyet olmaksızın karşılıyor; donanım, yazılım ve kurumsal eğitim yatırımlarını optimum düzeyde planlayabiliyor.

5 kıtada 50’den fazla iş ortağı ve 200’e yakın çalışanı ile uluslararası ve yurt içi lojistik çözümler üreten Galata Taşımacılık, müşterilerine kesintisiz ve güvenli hizmet sunma hedefiyle Microsoft’un ürün ve hizmetlerinden faydalanıyor. Güvenli Bilgi Paylaşımı ve Etkin Tedarik Yönetimi konularına öncelik veren şirket, ağındaki araçların ve sunduğu hizmetlerin güncel durumunu, iletilen bilgilerinin kesintisiz takibini ve lojistik ağının kontrolünü Microsoft Teams ile yönetiyor.

Microsoft Türkiye Kurumsal, Orta ve Küçük İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onay Afşar

Çok merkezli bir çalışma sistemine ve çok sayıda çalışana sahip olmanın, bilgi teknolojileri departmanını bazı alanlarda zorladığını belirten Galata Taşımacılık yetkilileri, uzaktan çalışmayla daha da önem kazanan “veri güvenliği” ile “çalışan denetimi ve verimliliği” alanlarını geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19 dönemindeki uzaktaki çalışma koşullarının güvenliği konusunda soru işaretleri oluştuğunu ifade eden yetkililer, söz konusu soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına Microsoft Teams Apps Store’da yer alan Node Insight’ı, zaten her çalışanın kullandığı Microsoft Teams’e entegre ettiklerini ve bunun sadece birkaç dakika sürdüğünü dile getiriyor. Microsoft Teams ve ilgili uygulamalar iş geliştirme alanında da fayda sağlıyor. Sahip olduğu lisanslar dâhilinde pek çok Microsoft uygulaması bulunan Galata Taşımacılık, kavuştuğu yeni panel sayesinde, daha önce nadir olarak kullanılan Microsoft Forms ve Microsoft Sway gibi uygulamaları daha sık kullanarak daha zengin içerikler geliştirebiliyor. Tüm bu ürünlerin tek bir panelden görülebilir olması, takım çalışmalarının daha verimli, iş akışlarının daha hızlı ve içeriklerin daha yaratıcı olmasının önünü açıyor.

Galata Taşımacılık bünyesinde operasyonel sürecin farklı noktalarında farklı ihtiyaçlar oluştuğuna ve Microsoft’un bu ihtiyaçları doğru analiz ederek kapsamlı bir çözüm planı sunduğuna dikkat çeken Microsoft Türkiye Kurumsal, Orta ve Küçük İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onay Afşar, “Microsoft Secure Score ve yapay zeka teknolojisini efektif bir şekilde kullanarak ürettiğimiz çözümlerle Galata Taşımacılık bünyesinde maliyet tasarrufuna katkı sağladık. Öte yandan Microsoft Teams sayesinde tüm firma çalışanlarının siber güvenlik farkındalıklarını görüntüleyebilmesi mümkün hale geldi” diyerek Microsoft çözümlerinin entegrasyona uygun yapılarıyla hem operasyonel süreçleri hızlandırdığına hem de siber güvenlik risklerini minimize ettiğine vurgu yapıyor.

Tüm şirket güvenlik gerekliliklerine uyumlu hale geldi

Siber risklerin insanların zayıf yönlerinden beslendiğini bilen Galata Taşımacılık, Node Insight’ı kurumsal eğitim hizmetleri kapsamında bir araç olarak kullanmaya; tüm eğitim ve farkındalık süreçlerini bu uygulama üzerinden yönetmeye başladı. Node Insight ile kullanıcı güvenlik testleri ve anketleri yapılırken tüm GDPR/KVKK eksiklikleri belirlendi, incelemeler yapıldı ve gerekli aksiyonlar alındı. Kurumsal çapta bir siber güvenlik farkındalığı yaratan uygulama, kişiye özel tedbirler konusunda da analizler sunmaya başladı.

Her çalışanın güvenlik skoru var

Şirketin İK departmanı da kurumsal faaliyetlerini yönetirken Node Insight’tan yararlanıyor. Çalışanlara yöneltilen anketler ve testlerle zenginleştirilen Microsoft Güvenlik Puanı Yarışmaları hem siber güvenlik farkındalığını artırıyor ve hem de bireyler ve departmanlar arası iletişimi güçlendiriyor. Çalışanlar girdikleri her eğitim için puan ve badge kazanarak bir güvenlik skoruna sahip oluyor. Siber güvenliği bir bütün olarak görmeye başlayan çalışanlar, kurumsal cihazlarından kişisel cihazlarına kadar bütünselliği benimseyen bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor. Uygulamada oluşturulan eğitim videoları, işe yeni başlayanlar için de bir oryantasyon niteliği taşıyor; işe alınan personel bu uygulamaya girerek alması gereken tüm eğitimleri takip edebiliyor.

Eğitim ve donanım maliyetleri %35 azalıyor

Microsoft Teams ile oluşturulup çalışanlara iletilen güvenlik videoları ve şirket bünyesinde yaratılan farkındalık, şirketin dışarıdan GDPR/KVKK eğitimi alması gibi ekstra maliyetlerin de önüne geçiyor. Güvenlik farkındalığının yanında yazılım ve donanım anketleriyle elde edilen veriler ise gelecekte doğru çalışana doğru cihazın satın alınması ve kurumsal cihazların değişikliklerinin istatistiklere bağlı olarak yapılmasını sağlayacak. Galata Taşımacılık, bu verilerle donanım maliyetlerini %35 azaltmayı öngörüyor. Microsoft Teams ve Node Insight uygulamasıyla Covid-19 döneminde uzaktan güvenli ve verimli çalışmanın kısa sürede mümkün olduğunu deneyimleyen Galata Taşımacılık, gelecek planlarını daha kesin bilgilerle ve güvenle şekillendirebiliyor.