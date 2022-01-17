Bilim & Teknoloji Microsoft Teams'in telsiz özelliği tüm mobil cihazlara geldi

Microsoft Teams'in telsiz özelliği tüm mobil cihazlara geldi

Bilim & Teknoloji

Microsoft Teams'in telsiz özelliği tüm mobil cihazlara geldi

Microsoft Teams'in telsiz özelliği Walkie Talkie, Android cihazlardan sonra artık iOS'a da geldi. Ayrıca Zebra mobil cihazlarda Teams'in telsiz özelliğinden faydalanabilecek.

17 Ocak 2022, Pazartesi 14:10 Son Güncelleme:
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Yaklaşık iki yıl önce kullanıma sunulan Teams'in telsiz özelliği belirli cihazlarla sınırlı bir kullanıma sahipti ancak bu durum değişiyor. iOS ve Android kullanıcıları, güncel Microsoft Teams uygulamaları aracılığıyla özelliğe erişim sağlayabilecekler. Kullanıcılar hem hücresel hem de kablosuz bağlantı üzerinden Walkie Talkie'yi kullanabilecekler.

Microsoft, ayrıca Zebra Technologies ile stratejik ortaklığını genişlettiğini de duyurdu. Bu ortaklığın sonucu olarak telsiz özelliği TC serisi, EC serisi ve MC serisi dahil olmak üzere birçok Zebra mobil cihazlarında genel olarak mevcut olacak. Ayrıca Zebra cihazlara kolay erişim için bir Walkie Talkie düğmesi eklenecek.


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