Yaklaşık iki yıl önce kullanıma sunulan Teams'in telsiz özelliği belirli cihazlarla sınırlı bir kullanıma sahipti ancak bu durum değişiyor. iOS ve Android kullanıcıları, güncel Microsoft Teams uygulamaları aracılığıyla özelliğe erişim sağlayabilecekler. Kullanıcılar hem hücresel hem de kablosuz bağlantı üzerinden Walkie Talkie'yi kullanabilecekler.

Microsoft, ayrıca Zebra Technologies ile stratejik ortaklığını genişlettiğini de duyurdu. Bu ortaklığın sonucu olarak telsiz özelliği TC serisi, EC serisi ve MC serisi dahil olmak üzere birçok Zebra mobil cihazlarında genel olarak mevcut olacak. Ayrıca Zebra cihazlara kolay erişim için bir Walkie Talkie düğmesi eklenecek.



