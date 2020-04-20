Microsoft, fırsat eşitliğine sahip olamayan çocuklara karşılıksız müzik eğitimi sunan Barış İçin Müzik Vakfı koro üyeleriyle bir projeye imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan videoda, koro üyeleri kendi evlerinde Microsoft Teams ile kaydettikleri solo videolarını Microsoft’a gönderdi.

“Dere geliyor dere” türküsünün koro ve enstrüman videolarını teknolojinin gücü ve müziğin evrensel diliyle birleştiren Microsoft, 23 Nisan’ın ruhunu dünyaya taşıdı. Microsoft, 85 koro üyesiyle oluşturduğu videoyla tüm çocukların ve içinde çocukla yaşayanların bayramını kutlayarak, teknolojinin gücüyle “şarkı söylemeye devam” dedi.