Microsoft ve Activision arasındaki anlaşma incelemeye alındı

Bloomberg'in aktardığına göre anlaşma Federal Ticaret Komisyonu tarafından incelemeye alınacak. İlk raporlara göre Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft'un bu satın alım ile büyük oyunların diğer platformlardaki erişimine kısıtlama getirirse, diğer şirketlere nasıl zararlar verebileceğini inceleyecek.

Activision’ın katalogunda Call of Duty, World of Warcraft ve Candy Crush gibi popüler oyunlar bulunuyor. Microsoft’un gelecekte bu oyunların Xbox ve Windows PC’lere özel versiyonlarını çıkarıp çıkarmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Microsoft, bu satın alma işlemini Haziran 2023'e kadar bitirmek istiyor ancak bu durum pek de kolay bir şekilde olacak gibi durmuyor. Bloomberg'in belirttiğine göre Federal Ticaret Komisyonu'nun yeni başkanı Lina Khan, bunun gibi büyük satın alımlara ve anlaşmalara daha agresif yaklaşacakları konusunda söz vermişti.