Microsoft, vücut diline göre toplantıları puanlayacak

Gelecekte bu kadar çok şirket toplantısına katlanmak zorunda kalmayabilirsiniz. GeekWire’a göre Microsoft, vücut diline, yüz ifadelerine, katılımcıların sayısına, hatta günün saati ve sıcaklık gibi ortam koşullarına göre toplantı puanları verecek bir "içgörü bilgisayar sistemi" için patent başvurusu yaptı. Örneğin, insanların dikkati telefonların yüzünden dağılırsa, organizatörler, toplantının boşa gittiğini öğrenebilecek.

Söz konusu teknoloji hem sanal hem de yüz yüze toplantılar için geçerli olabilir. Fiziksel toplantılar için kamera ve sensörlerin bir karışımını kullanabilirler. Hatta teknoloji, bir toplantının başarısız olma ihtimalini anlarsa, yararlı bir toplantı olasılığını tahmin edip, alternatif zamanlar, yerler ve insanlar önerebilecek.

Bu sadece bir patent başvurusu ve Microsoft'un bu teknolojiyi hayata geçireceğine dair hiçbir kesinlik yok. Örneğin Microsoft, ekim ayı içinde "Microsoft 365" hizmetinin yeni özelliği olarak duyurulan "Verimlilik Puanı" nedeniyle çok tartışılmıştı. Beyaz yakalılar, bu tür teknolojilerin iş yerlerinde gözetemi artırdığını düşünüyor.