Yayınlanan Windows 10 21H1 güncellemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft, bu güncelleme ile ilgili açıklamalarında Windows 10X'e de değindi.

10X işletim sistemli çift ekranlı cihazların Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi firmalardan 2020 içerisinde geleceği söylenmiş ancak daha sonra modellerin 2021’e kaldığı aktarılmıştı.

Microsoft, aslında Windows 10X’i geliştirmek yerine tamamen Windows 10’a odaklanacak. Şirket, Windows 10X için hazırlanan yeniliklerin ileride Windows 10’a getirileceğini de aktardı. Ancak tasarım, çekirdek özellikleri ya da performans iyileştirmeleri gibi değişikliklerin hangilerinin Windows 10'a geleceği bilinmiyor.