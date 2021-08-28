Microsoft, Windows 11 için sistem gereksinimlerini güncelledi

Microsoft’un haziran ayında ilk Insider Preview sürümü yayınlanan Windows 11’de PC Health Check (PC Sistem Durumu Denetimi) uygulamasına yer vermemesi tepki çekmişti. Uygulamanın mevcut olmamasının nedeni, bir bilgisayarın Windows 11’i neden desteklemediğine dair yeterli bilgi vermiyor olması şeklinde yorumlanmıştı.

Microsoft, Intel’in 7. Nesil işlemcileri ve AMD Zen işlemcilerinin Windows 11 uyumluluk listesine eklenip eklenemeyeceğini araştırdığını açıklarken, kapsamlı testler sonucunda Intel Core X serisi, Xeon W serisi ve Intel Core 7820HQ işlemcileri Intel uyumluluk listesine eklendi AMD Zen işlemcilerinin ilk nesli uyumluluk listesinde yer almıyor.

Microsoft, en iyi Windows 11 deneyimi için minimum sistem gereksinimlerinin 4GB RAM, 64GB depolama alanı, UEFU güvenli boot, grafik gereksinimleri ve TPM 2.0 olarak duyurmuştu ve bunların değişmeyeceğini açıkladı.

Şirket, Windows 10 desteğinin 14 Ekim 2025’e kadar süreceğini açıklarken, “Yükseltilemeyecek bir bilgisayar kullananlar ve yeni bir cihaz geçemeyecek olanlar için doğru seçim Windows 10” ifadelerine yer vermişti.

Microsoft’un, PC Health Check uygulamasını yeni Intel işlemcilerin gelişiyle önümüzdeki haftalarda güncellemesi bekleniyor.