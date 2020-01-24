Onur Binay/posta.com.tr

Son yıllarda Microsoft, reklamları Windows'un çeşitli bölümlerine ve sağlanan aksesuar programlarına gizliyor. Hatta şirket son yıllarda Windows 10 kullanıcılarına başlangıç menüsü ve Skype gibi alanlara reklam eklemesiyle tepki çekmişti. Şimdiyse 1995’ten beri sadeliğini koruyan WordPad’de reklam gösterilmeye başlanabilir.

WordPad reklamları, Windows araştırmacısı Rafael Rivera tarafından tespit edildi, WordPad'deki yeni kod, kontrol şeridi ile sayfanın üstündeki cetveller arasına sarı renkte vurgulanmış bir metin reklam çubuğu ekliyor. WordPad’e gelecek güncellemeyle eklenmesi beklenen reklamlar yine Onedrive reklamı gibi metin tabanlı olacak. 6 farklı ifade halinde sunulan reklamlar Microsoft’un Office Online hizmetini tanıtıyor.

Bazıları WordPad 'reklamlarını' önemsemeyebilir. Bu reklamların kullanıcılara gösterimine ne zaman başlanılacağı ise bilinmiyor.







