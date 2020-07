Microsoft, Xbox One X üretimine son veriyor

Microsoft, gelecek nesil konsol savaşlarına kendini daha iyi hazırlamak için Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimini durdurma kararı aldı.

The Verge’de yer alan resmi açıklamada Microsoft, “Xbox Series X ile geleceğe doğru ilerlediğimiz şu süreçte Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimini durdurmak yönünde doğal karşılanması gereken bir adım attık. Xbox One S ise mevcut nesil konsol ailemizi temsil etmeye devam edecek. Oyuncuların, Xbox One stokları için yerel perakendecilerden bilgi alabileceğini hatırlatmak isteriz.” dedi.

Ultra HD Blu-Ray sürücüye sahip Xbox One S modelinin üretimine bir süre daha devam edileceği konuşuluyor.