Microsoft, Xbox Series X için lansman tarihini açıkladı

Xbox’ın bölgesel internet sitelerinin önemli bir kısmında “Xbox Series X. 2020’nin Şükran Günü’nde geliyor” ifadesinin yer aldığı görseller paylaşıldı. Microsoft daha önce de Xbox Series X’in çıkışı için 2020’nin sonlarını işaret etmişti

Söz konusu görseller kısa süre sonra kaldırıldı. Microsoft da Twitter aracılığıyla geri çekme ve yalanlama açıklamaları yayınladı.

Yayınlanan görseller doğrultusunda Xbox Series X’in 20 veya 26 Kasım 2020’de satışa sunulabileceği söylenebilir.

Microsoft yöneticisi Larry Hyrb, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şükran Günü tarihinin doğru olmadığını belirtse de, daha önce işaret edilen zaman aralığıyla örtüşüyor.

Corona virüs salgını nedeniyle bu planların değişebileceğini de unutmamak gerek.

Xbox Series X'in tüm teknik özellikleri:

CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)

GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2

İşlemci Tabanı: 360.45mm2

Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB

Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD

G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı

Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü

Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)