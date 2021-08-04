Bilim & Teknoloji Microsoft, Xbox’a özel yeni oyun kumandasını duyurdu

Microsoft, Xbox’a özel yeni oyun kumandasını duyurdu

Bilim & Teknoloji

Microsoft, Xbox’a özel yeni oyun kumandasını duyurdu

Microsoft, Aqua Shift Special Edition adını taşıyan yeni Xbox kumandasını duyurdu. Aqua Shift, mavi tonlarıyla dikkat çekiyor.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 14:49 Son Güncelleme:
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Xbox'ın yeni kontrolcüsü Aqua Shift Special Edition duyuruldu. Yeni Xbox kontrolcüsü rengiyle dikkat çekiyor. Microsoft’un verdiği bilgiye göre; Aqua Shift’in kauçuk kenar tutma bölgeleri, her üründe farklı görünen çift tonlu bir tasarıma sahip.

Aqua Shift bazı bölgelerde ön siparişe çıktı. ABD’de kumandanın fiyatı 69.99 dolar. Teslimatlar ise 31 Ağustos’ta başlayacak.



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