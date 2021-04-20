Microsoft xCloud, iPhone ve iPad için geliyor

Bulut oyun servisi xCloud ile geniş kitlelere ulaşmak isteyen Microsoft, bunu hem mobil hem PC hem de tabletlerde kullanılabilen sınırsız bir platforma dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Microsoft, xCloud’u tarayıcılara getiriyor.

xCloud servisinin beta sürümü Android kullanıcılara sunulmuştu. Şimdiyse xCloud’un desteklendiği 22 ülkede bazı Xbox Game Pass Ultimate üyeleri Windows 10 PC'lerde, iPad'lerde ve iPhone'larda, tarayıcılar üzerinden buna ulaşılabilecek. Edge, Chrome ve Safari üzerinden 50'den fazla seçilmiş oyunun oynanabilecek.

Beta sürümüne katılması için seçilen kişilere Microsoft bir davetiye iletecek.

iOS kullanıcıları için erken önizleme yalnızca Halo: The Master Chief Collection oyunu ile başlıyor olsa da resmi genel beta 100'den fazla Xbox Game Pass oyununa erişim sağlayacak.

Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate üyelerini beta sürümüne davet etmeye devam edeceğini ve iOS ve PC'de xCloud'u "önümüzdeki aylarda" tüm abonelere açacağını söylüyor.



