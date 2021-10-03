Google'ın çatı şirketi Alphabet'te çalışan bir avukat, hazırladığı bir savunmada 'Google' kelimesinin Microsoft'un arama motoru Bing'de açık ara en çok aranan ifade olduğuna işaret etti. Avukat, söz konusu veriyi Google'ın Avrupa Birliği'nden aldığı 5 milyar dolarlık tekelcilik karşıtı ceza kararını bozmaya çalışırken kullandı. Verinin; insanların Google'ı zorla değil, kendi tercihlerine dayalı olarak kullandığına dair bir kanıt niteliğinde olduğu kaydedildi.

Microsoft'un savına göre Google mobil ekosistemdeki hakimiyetini kötüye kullanıyor ve kendi ürününü teşvik ediyor. Alphabet avukatı ise mahkemede çok ilginç bir delil sundu. Google'ın savına göre Bing kullanıcılarının en çok aradığı kelime halihazırda Google.

GOOGLE APPLE'A PARA ÖDÜYOR

Google'ın mobil yazılımdaki en büyük rakibi ise Apple. Kendi kapalı sistemine sahip Apple'da varsayılan arama motoru olmak isteyen Google şirkete para ödüyor.

Yıllar önce yapılan anlaşma 2021 yılında yenilendi. Ortaya çıkan bilgilere göre Google'ın Apple telefonlarda varsayılan arama motoru olmak için ödediği para 15 milyar dolar.

Böylece Apple yüzde 95 pazar payına sahip olan Google'a rakip bir arama motoru geliştirmekle uğraşmıyor. Bu olmayan uğraşın ödülü olarak ise yıllık 15 milyar dolar alıyor.