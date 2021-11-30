Microsoft'un sektördeki hakim konumu kötüye kullandığını ve yerel hizmet sağlayıcılarını zor durumda bıraktığını düşünen Avrupalı teknoloji şirketleri, şikayette bulunacaklarını açıkladı. Alman bulut depolama şirketi Nextcloud ve Avrupalı teknoloji firmaları, Microsoft’un birinci taraf (OneDrive, Office 365, Teams vb.) hizmetleri ile sektördeki hakim konumunu kötüye kullandığını düşünüyor. Microsoft’un rekabete aykırı davranışlarına son vermesini isteyen Nextcloud, sektörde eşit bir ortam oluşturulması için yaklaşık 30 ortaktan oluşan bir koalisyonla Fransa’da şikayette bulunacak.

Microsoft’un OneDrive hizmetini işletim sisteminin bir parçası haline getirerek, ücretsiz depolama alanı sunarak ve Windows içerisinde tanıtımını yaparak zorunlu hale getirdiğini düşünen alman depolama şirketi, teknoloji devlerinin rekabete aykırı uygulamaları sebebiyle yerel hizmet sağlayıcıların pazar paylarının yüzde 26’dan yüzde 16’ya düştüğünü dile getirdi.

Avrupa Birliği'ne taleplerini ileten koalisyon ekibi, Microsoft'un kendi servislerini önyükleme ve zorlama olmadan eşit bir ortam içerisinde sunmasını ve diğer uygulamalarla iş birlikteliğinin desteklenerek tüketicilere özgür bir seçim hakkı tanınmasını istiyor.



