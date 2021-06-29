Microsoft, Xbox Series X ve Series S ile yeni nesil konsol deneyimi, Game Pass ile ise aylık abonelik karşılığı geniş bir oyun kütüphanesi sunarken, xCloud adlı bulut tabanlı oyun servisiyle de donanımdan bağımsız bir oyun deneyimi vadediyor. Bu deneyim şimdi macOS, iOS ve PC kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Microsoft, PC’lerde xCloud’a Edge tarayıcı ve Google Chrome üzerinden erişilebileceğini söylüyor. macOS’te de Microsoft Edge ve Safari’de çalıştığı belirtildi. Hizmet kapsamında 100’den fazla oyun mevcut durumda bulunuyor. Ayrıca bu hizmet, Bluetooth kumandaları veya USB aracılığıyla bağlanan kumandalarla uyumlu.

xCloud iOS’te, Safari aracılığıyla web tabanlı bir uygulama olarak çalışacak ve belirli oyunlar için bir kumanda veya dokunmatik kontroller arasında kontrol seçenekleriniz olacak. Ayrıca Microsoft, konuyla ilgili blog yazısında, xCloud’un artık Xbox Series X konsolları tarafından desteklendiğini ve akışı yeterince hızlı bir internet bağlantısıyla saniyede 60 kareye kadar 1080p’ye ayarladığı bilgisini paylaştı.

xCloud, cihazlara hem Bluetooth ile hem de USB ile bağlanan oyun kolları için destek sunuyor. Ayrıca xCloud'un Xbox tarafından da desteklendiğini, sahip olmadığınız ya da indirmek istemediğiniz oyunları xCloud üzerinden oynayabilirsiniz.