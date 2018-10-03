Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı' Lakabı ile ünlenen ses sanatçı Onur Akay'dan, sanat camiasını derinden üzen bir haber geldi. Onur Akay, usta oyuncu Yıldırım Öcek'in yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini yazdı.

'ZAYIFLAMAYI DURDURAMAZ HALE GELDİ'

Yıldırım Öcek'in daha önce Samsun’da mide küçültme ameliyatı olduğunu söyleyen ünlü sanatçı Onur Akay, “Avrupa Yakası isimli dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakterini canlandıran değerli oyuncumuz Yıldırım Öcek, şu an yoğun bakımda ve durumu çok ağır! Yaşam mücadelesi veren Öcek, daha önce mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Ancak mide küçültme ameliyatı sonrası yapılması gereken tedavilere ve özellikle bakımlara gitmeyen Yıldırım Öcek, metabolizma sıkıntıları yaşadı ve zayıflamayı durduramaz hale geldi. 4 gün önce hastaneye kaldırılan oyuncumuz maalesef komada ve tedaviye cevap vermiyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.” ifadelerini kullanarak, oyuncunun ameliyattan önceki ve sonraki fotoğraflarını da yayınladı.

YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu Yıldırım Öcek, televizyona ilk Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile adım attı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek, çok sayıda film ve dizide rol aldı.



