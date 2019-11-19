Mide balonu takılmasından sonra beslenme de dikkat edilmesi gerekenler





Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Yalım Uçtum, mide balonu uygulamasından önce özel bir diyet uygulanmaması gerektiğini ifade ederek, "Balon takılmadan 12 saat önce katı gıdalar kesilmeli, 8 saat önce sıvı tüketimi sonlandırılmalıdır. Balon uygulamasından bir gün önce bol bol su içmeniz tavsiye edilir. Mide balonu uygulamasından bir gün önce sigara azaltılmalı ve alkol alınmamalıdır. Mide balonu takılma sonrası mide balonu uygulamasının yan etkisi yok denecek kadar azdır. Uygulama sonrasında ülser, reflü, bulantı, kusma, kanama, tıkanma ve delinme gibi komplikasyonlar görülebilir. Ama bunlarla karşılaşan vaka sayısı çok azdır. Mide balonu daha önceden reflüsü olan kişilerde reflü semptomlarını arttırabilir. Bunu önlemek için hastanın mide koruyucu haplarını alması önerilir. Ülserin olması ise çok düşük bir olasılıktır. Adaptasyon süresi geçene kadar (ilk 1-2 gün) bulantı ve kusmalar normaldir. Bununla beraber balonun mide içerinde sönmesi ya da yeteri kadar şişirilmemesi durumunda balon mide çıkışını tıkayabilir, bulantı ve kusma şikâyetlerine sebebiyet verebilir. İşlem endokopi yöntemiyle uygulandığı için nadiren yemek borusunun tahrişine bağlı olarak kanama olabilir. Çok düşük olasılıkla da olsa, balonun kendiliğinden sönerek barsak tıkanıklığı yapma ihtimali vardır. Mide balonunun delinmesi çok düşük bir ihtimaldir. Balonun içi mavi su ile doldurulduğu için balondan sızıntı olduğunu idrarınızın rengiden anlayabilirsiniz. Fark ettiğiniz anda doktorunuza bilgi verip, hastaneye başvurduğunuzda yine 10-15 dakikalık bir işlemle çıkarılmaktadır" diye belirtti.

Dr. Uçtum, mide balonundan sonra balon midede hacim kaplayacağı için eskisi gibi açlık hissi yaşanmayacağını kaydederek," Porsiyonlarınız küçüldüğü için 2,5-3 saatte bir sağlıklı, kaliteli besinler tüketmeye özen gösterilmelidir. Mide balonu sonrasında bireyler hareket kabiliyetlerinden bir şey kaybetmezler. Mide balonu takılma işlemi bittikten 1 saat sonra olağan günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. Balonun takılmasından sonra bir kaç gün mide dıştan gelen cismi öğütmeye çalışacağı için ağrı yada oluşması normaldir. Ağrı kesici ilaç ve ilaçların takviyesi ile işlem sonrası mideye uyumlu hale getirmek zor değildir. İlk günlerde mide kasılmaları, krampları, bulantı- kusma olabileceğinden ilk günlerde sıvı diyet uygulanmalıdır. Mideyi uyaracak kasılmaları arttıracak besinlerden uzak durulmalıdır. Şekersiz komposto suyu veya gaz yapmaması için laktozsuz süt, ayran, et suyu, tavuk suyu gibi proteini yüksek sıvılar tercih edilmelidir. Et/tavuk suyu yaparken mideyi uyarmaması için pişirirken salça, baharat, yağ, limon, soğan, sarımsak konulmamalıdır. Kafein mideyi çok fazla uyaracağı için ilk günlerde kahve tüketiminden uzak durulması gerekmektedir. Ayrıca asit oranı yüksek meyve sularından da kaçınılması gerekmektedir. Bulantılar, kramplar geçtikten sonra ilk etapta mideyi yormayacak hafif, püre kıvamında besinlere geçilmesi gerekmektedir. Örneğin; yoğurt, sebze püresi vb. artık tamamen kendinizi iyi hissettiğinizde katı beslenme geçilir" dedi.

Dr. Uçtum, beslenmede dikkat edilmesi gereken önerileri ise şöyle sıraladı:

"Mide balonu ile zayıflamak kişinin diyetiyle yakından ilişkilidir. Balon taktıran kişilerin yemek porsiyonları azalmaktadır ve az az sık sık beslenme modeli hayatınıza otomatik olarak katılmaktadır. Yemeklerde besin seçiminde önce protein içeriği yüksek gıdalara yönlenmelidir. Katı sıvı ayrımı mutlaka yapılmalı yemekten önce ve sonra 1 saat sıvı tüketilmemelidir. Böylelikle hem yeterli ve dengeli beslenme sağlanır, hem de midenizin genişlemesini önlemiş olursunuz. Gazlı içecekler tüketilmemelidir. Yemek yerken lokmalar küçültülmeli ve dikey pozisyonda yemek yenmelidir. Çok yağlı, kızartılmış yemekler reflü şikayetlerini arttırdığı ve günlük kalori alımını arttırdığı için uzak durulmalıdır. Mide balonu takma işlemi bittikten 10 dakika sonra odanıza çıkartılırsınız. Odaya çıktıktan sonra 3-4 saat müşaade altında tutulursunuz. Sonrasında rahatlıkla ayağa kalkıp günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. Uzun yıllar boyunca kilolarıyla mücadele etmiş bireylerde, kilo alımının ruhsal ve davranışsal nedenleri son derece önemlidir. Bunların farkına varmak ve çözüm yoluna gidilmesi mide balonu ile zayıflamayı kolaylaştıracaktır. Bu süreçte hastaların diyetlerine dikkat etmeleri gerektiği bilincinde olmaları ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçlamaları gerekmektedir. Mide balonundan sonra hastalar kendilerini zayıfladıkça çok daha mutlu, iyi ve özgüvenli hissedeceklerdir. Balonun takılmasından sonra ilk 3-4 gün güt mide dıştan gelen cismi öğütmeye çalışacağı için ağrı yada kramp oluşması normaldir. 3-4 gün sonrasında mideniz balona iyiden iyiye adapte olur. Artık kramplarınız, bulantılarınız sonlanmış olur. Günlük hayatınızı, fiziksel aktivitelerinizi kesinlikle etkilemez. Mide balonu ile tokluk daha kısa sürede sağlansa da öğünlerinizin kalori içeriği önemlidir. Bu sırada diyetisyen eşliğinde kalorisi kısıtlanmış, yaşam tarzınıza uygun bir diyet uygulamanız gerekmektedir. Bu süreçteki beslenme programlarınız sayesinde doğru beslenmeyi öğrenip, alışkanlık haline getirmelisiniz. Zaten bu süreçte balon size fazlasıyla kolaylık sağlayacaktır. Önemli olan sağlıklı besin tercihleridir. Böylelikle mide balonu ile kilo vermeyi kolaylıkla başarabilirsiniz. Mide balonu takıldıktan sonra alkol reflüsel şikayetleri arttırabilir. Ayrıca kalori içeriği yüksek olduğu için kilo verme sürecinizin yavaşlamasına sebep olduğu için mümkün olduğu kadar alkolden uzak durmalısınız. Mide balonu takıldıktan sonra oruç tutulmasında her hangi bir sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.

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