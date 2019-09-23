Mide botoksu nedir, nasıl yapılır?

Mide botoksu, vücut kitle indeksi (BMI) 27,5 ile 40 arasında olan yaklaşık 20-30 kilo kaybetmek isteyen kadın ve erkekler için uygun, ameliyatsız bir enjeksiyon tekniğidir. Mide botoksu ile kısa sürede hızlı ve güvenli kilo kaybının yanı sıra, uzun vadede çok daha büyük oranlarda kilo verme imkanı da sunar. Kişilerin başarılı bir şekilde kilo vermelerini ve sonuçların kalıcı olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir endoskopik prosedürdür.

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Mide botoksu nasıl uygulanır?

Mide botoksu alanında uzman genel cerrahlar tarafından, kısa süreli kilo kaybı için endoskopik enjeksiyon prosedürü olarak uygulanır. Prosedür, diyet ve egzersizle desteklenerek uygulanır. Öncellikle hasta tıbbi bir muayeneden geçirilir, geçirilen hastalıklar, ailenin tıbbi geçmişi ve kilo verme hedefleri de dahil olmak üzere gerekli olan bilgiler edinilir. Ardından cerrah, endoskopi ile midenin belirli bölgelerine botulinum toksinini (botoks) enjekte eder. Alanında uzman bir cerrah tarafından uygulandığı sürece basit ve ağrısız bir prosedürdür. Mide kasına uygulanan bu enjeksiyon, yaklaşık 3-6 ay boyunca orta derecede kilo kaybına neden olabilen uzun süreli dolgunluk hissi uyandırır.

Yaşam tarzının değiştirilmesi gerekir

Başarılı bir şekilde kilo vermenin en önemli kısmı, potansiyel olarak sağlıksız davranışları tanımlamak ve onları nasıl değiştireceklerini öğrenmektir. Alanında uzman danışman yardımıyla, potansiyel olarak sağlıksız davranışların nedenleri ve faktörleri tanımlanmalı, sağlıklı davranışlar edinilmeli, kilo vermeyi sağlayacak olumlu yaşam tarzı değişiklikleri benimsenmeli bunun için yeni hedefler ve stratejiler belirlenmelidir.

Kimler için uygundur?

Mide botoksu vücut kitle indeksi 35'in altı olan kişiler için uygundur. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan kişilerde mide botoksu etkili olmayabilir. İdeal hasta grubu ise ameliyata gerek olmadan kilo vermek isteyen hastalardır. Endoskopik olarak ağızdan girilerek yapılan bir işlemdir. Mide botoksunda kesi uygulanmaz. İşlem öncesi hasta anestezi doktoru tarafından uyutulur. İşlem yaklaşık 20 dakika sürmekle birlikte, mide botoksu işlemi sonrası hastalar evlerine dönebilir.

Mide botoksu uygulamasıyla yaklaşık 6 - 8 ay arasında ideal kiloya ulaşılması hedeflenir. Mide botoksunun tespit edilmiş ciddi bir yan etkisi yoktur. Botoksa alerjisi olma durumunda gerekli kontrollerin sağlanması gerekir.

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İyileşme süreci nasıldır?

Uygulamadan sonra diyet ve egzersiz uygulanmalıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklenirse hastalar 5 - 6 ayda ortalama 10 - 20 kilo verebilir. Yan etkisi olmaması ve hızlı bir prosedür olması nedeniyle tercih edilen bir tedavi yöntemidir ve başarı oranı yüksektir. Obezite ciddi bir sağlık problemidir ve birçok kronik hastalığa zemin oluşturur. Mide botoksu ile aşırı kilo azaltılarak genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür.







