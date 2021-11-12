Mide bulandıran olay! Gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde eski terminal içinde meydana geldi. İ.C. adlı erkeğin, iddiaya göre 3 gence elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İ.C.'yi gözaltına aldı.

Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 3 genç ise durumu anlatarak İ.C.'den şikayetçi olduklarını söyledi. Gözaltına alınan İ.Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak)(DHA)



