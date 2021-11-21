İzmir'de Asya D.'nin (36), boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E.'yi (42) iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tabancayla yaraladığı olaya ilişkin davada, Sıla E. (15) tarafından kaydedilen ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu çıktı. Raporun sonuç kısmında, "Diyaloglarda, erkek şahsın kıza yönelik cinsel anlamda söylemlerde bulunduğu, ayrıca hakaret içerikli söylemlerde de bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

BÜYÜK KIZINA İNANMADI

Olay, 7 Eylül'de saat 02.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Serkan E. (42), iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı Ecem B.'ye (19) cinsel istismarda bulunmaya başladı. 4 yıl süren Cinsel Istismar, Serkan E.'nin bir başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. Ecem B. durumu sonradan annesine anlattı. Ancak kızına inanmayan Asya D. (36), onu psikiyatriste götürdü. Tedavi gören ve ilaç kullanan Ecem B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı.









DÖNÜNCE KÜÇÜK KIZINA İSTİSMARDA BULUNDU

Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı Sıla E.'ye istismarda bulundu. Sıla E. yaşadıklarını annesi Asya D.'ye anlattı. Diğer kızı Ecem B.'nin söylediklerini hatırlayan Ayşe D., kızı Sıla E.'nin üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. Tekrar eden istismar kayıt altına alındı. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E.'yi silahla ağır yaraladı. Serkan E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serkan E. hakkında, 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından, suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kapsamında Serkan E. de tutuklandı.

'ÜÇÜNÜZ BENİM İSTEDİĞİMİ YAPACAKSINIZ'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürerken, Serkan E.'nin istismarda bulunduğu öne sürülen ilk çocuğu Ecem B. ifadesinde, "Annem ve babam boşanmasına rağmen birlikte yaşıyordu. Babam beni de taciz etti. Bu olay, yaklaşık 9 yıl önce başladı ve 4 yıl sürdü. Cinsel birliktelik olmuyordu. Annem böbrek hastası. Eğer söylersen 'annen ölür, kardeşlerini öldürürüm' diyordu. Korkudan bir şey anlatamadım. 7 Eylül'de annem kaydı dinledi. Ses kayıtlarında kardeşim Sıla, 'Git başımdan artık' diyordu. Ve yine kayıtlarda babamın kardeşimi taciz ettiği vardı. Annem bu sesleri duyunca babamın bulunduğu odaya girdi. Diğer 2 kardeşim uyuyordu. Sadece annem, babam, ben ve Sıla ayaktaydık. Annem ve babam tartışmaya başladı. Annem 'bunu nasıl yaparsın?' dedi. Babam da 'madem öğrendin, kabulleneceksin. Büyük kızın eşinden boşanacak. Üçünüz benim istediğimi yapacaksınız' dedi. Bunun üzerine annem 'karakola gideceğim' dedi. Ardından annemin 'bırak saçımı' dediğini duydum. Sonrasında silah sesi duyuldu" dediği belirtildi.



