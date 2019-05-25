Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinin Mandi bölgesinde yaşayan Karan Sen adlı 35 yaşındaki adam, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti. Karan Sen, bir doktor tarafından yapılan muayene sonrası karnında kist olduğu düşünülerek ameliyata alındı.

GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Doktorun ameliyat sırasında karnında bir tornavida bulmasından sonra 35 yaşındaki adam New Chowk kentindeki Shri Lal Bahadur Shastri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede sonuçları da adamın karnında birkaç yabancı maddenin bulunduğunu gösterdi. Bunun üzerine tekrar ameliyata alındı ve karnından 8 kaşık, 2 tornavida, 2 diş fırçası, bir mutfak bıçağı ve bir kapı kilidi çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan hastane cerrahları ise operasyonun yaklaşık dört saat sürdüğünü ve adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Karan Sen'in son 20 yıldır şizofreni hastası olduğu belirtildi.