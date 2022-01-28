Barbaroslar dizisinde adından sıklıkla bahsettiren Midilli Adası, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Midilli Adası nerede? Midilli nereye bağlı? İşte, Midilli'nin haritadaki konumu...

Midilli Adası, Barbaroslar dizisinde yer alıyor. Seyirci ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı Midilli'nin günümüzde nerede olduğunu araştırıyor. Midilli, Ege Denizi'nde yer alan Yunanistan'a bağlı adadır.

MİDİLLİ NEREDE?

Midilli, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan, dağlık bir Yunan adasıdır. Yunanistan'ın ana karasından çok Türkiye'nin Ayvalık ile Burhaniye ilçelerine yakın olan ada, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olarak bilinir. Başkenti Mytilene'dir. Ünlü Yunan şairleri Alcaeus ve Sappho'nun memleketidir. 1467 yılında Barbaros Hayreddin Paşa bu adada doğmuştur.

MİDİLLİ ADASI TARİHİ

Karadeniz yolu üzerinde bulunan ada halkı erken bir tarihte Trakya ve Troas'ta sömürgeler kurdu ve adalı tacirler Naukratis'e dek gitti. Midilli, nüfuzunu Methymna dışında öbürlerine kabul ettirdi. Arkaik dönemde aristokrasinin çeşitli kesimleri arasında siyasal çatışmalar meydana geldi. Terpandros, Arion, Alkaios gibi şairlerin ve Theophrastos, Hellanikos gibi filozofların yetiştiği Midilli'de düşün yaşamı canlıydı. Kültür sadece erkeklerin tekelinde değildi. Adanın siyasal tarihi İyonya'nınkiyle iç içedir. Persler'e boyun eğen Midillililer sonra ayaklandılar ve Delos Konfederasyonu'na katıldılar. MÖ 428'de Midilli, Atina egemenliğine karşı ayaklandı. Adada yaşayan herkesi öldürmeyi tasarlayan Atinalılar, sonra Midilli'ye bir klerukhia göndermekle yetindiler.

Daha sonra İskender İmparatorluğu'nun, Mısır'daki Ptolemaios hanedanının, Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan Midilli, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi üzerine Bizans'a kaldı. İstanbul'u Latinler'in işgalinden sonra bir süre Venediklilerin elinde kaldı. İmparator Yuannes, adayı 1355'te kız kardeşi ile evlenen Cenevizli I. Francesco Gattilusio'ya verdi. Ada 15. yüzyılın ortalarına kadar Gattilusio ailesi tarafından yönetildi.

1462'de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katıldı ve Kaptan paşa eyaletine bağlı bir sancak olarak yönetildi. Balkan Savaşı sırasında da Yunanların bir kurşun dahi atmadan işgal ettiği (Ocak 1913) ada, Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) ile Yunanistan'a bırakıldı. 1922 yılında yapılan mübadelede adadaki Türk nüfus Anadolu'daki Rum nüfus ile yer değiştirdi. Midilli, II. Dünya Savaşı'nın Balkan seferi sırasında, 4 Mayıs 1941'de Alman birlikleri tarafından işgal edilmişti.



