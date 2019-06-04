Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

1 Haziran’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 12 yetişkin erkek, 5 yetişkin kadın ve 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik bir grup, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına kaçma teşebbüsünde bulundukları sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerin soruşturmalarının ardından şüphelilerde 8’i bugün adliyeye çıkarıldı.

R.Ö., S.G., F.B., A.K., H.D., A.D., A.S.T. ve Ö.Ö. isimli 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 şüpheli Adli Kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yakalanan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu oldukları belirlenen 2 şüpheli Manisa Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, teslim edilen H.B. isimli bir kişinin de Manisa’da tutuklandığı, diğer şüpheli hakkında gözaltı sürecinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan ebeveynleriyle birlikte bulunan 6 çocuğun ise Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

BALIKESİR (İHA)