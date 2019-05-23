Kaza, gece saatlerinde Midyat - Mardin kara yolunun 7'nci kilometresi Acırlı Şeyh Eles kavşağında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LH 347 plakalı kamyonet ile 34 JU 7485 plakalı minibüs çarpıştı. Kasası kopan kamyonet ile minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada her iki araçta bulunan İsmail Acun, Davut Araz, Yusuf Aksoy, Uğur Araz, Mehmet Dilekçi, Abdurrahim Ertemişi ve Fikret Acap (17) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fikret Acap doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Fikret Acap'ın cansız bedeni otopsi için morga konulurken yaralıların tedavisi devam ediyor.