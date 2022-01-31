MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan sıcak midye pilaki tarifi
MasterChef programının jüri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Posta.com.tr okuyucuları için sıcak olarak servis edilen midye pilaki tarifini verdi. Denizden adlı kitabında da geçen bu tarif, sofralarınızda şahane bir ara sıcak olacak!
31 Ocak 2022, Pazartesi 17:22 Son Güncelleme:
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MasterChef programı jüri üyesi ünlü şef ve Posta Gazetesi Yazarı Şef Mehmet Yalçınkaya, Posta.com.tr okuyucuları için Denizden adlı kitabında yer alan muhteşem ara sıcaklarından birini, sıcak midye pilaki tarifini paylaştı. İçeriği son derece zengin olan ve mevsimin tüm sebzelerine kucak açan sıcak midye pilakiyi, sofralarınızda ara sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Ancak güveçte sunacağınız bu lezzeti soğuk olarak servis etmek istiyorsanız, Şef Mehmet Yalçınkaya bize hemen şu püf noktasını veriyor:
Pilakiler soğuk ve sıcak olarak servis edilebilmektedir. Tereyağıyla hazırlanan bu pilaki tarifinden, tereyağını çıkartarak aynı miktarda zeytinyağı kullanırsanız, soğuk pilaki olarak da servis edebilirsiniz.
MİDYE PİLAKİ (SICAK) MALZEMELERİ
- 700 gr. iç midye
- 8 adet arpacık soğanı
- 8 diş sarımsak
- 2 adet havuç
- 30 gr. kuş üzümü
- 140 gr. istiridye mantarı
- 4 adet pembe domates
- 1 adet patates
- 100 gr. domates salçası
- 20 ml. zeytinyağı
- 600 ml. balık suyu
- 1 adet limon
- 100 gr. tereyağı
- Toz şeker
- Tuz
- Garnitür
- Taze çekilmiş tane karabiber
- Maydanoz
- Kereviz sapı
SICAK MİDYE PİLAKİ NASIL YAPILIR?
- Kuş üzümünü, yumuşaması için sıcak suyun içinde bekletin.
- Zeytinyağını tencereye alın, arpacık soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun.
- Salçayı ilave edin, kavurmaya devam edin.
- Parizyen çıkartılmış havucu ve patatesi ekledikten sonra limon ve balık suyunu ilave edip yaklaşık 10 dakika pişirin.
- İç midyeleri, mantarları ve yumuşayan kuş üzümlerini ilave edin.
- 20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.
- Süre sonunda baharatları ve tereyağını ekleyip karıştırın.
- Midye pilakiyi tabağa alın, maydanoz ve kereviz sapıyla servis edin.
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