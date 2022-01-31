MasterChef programı jüri üyesi ünlü şef ve Posta Gazetesi Yazarı Şef Mehmet Yalçınkaya, Posta.com.tr okuyucuları için Denizden adlı kitabında yer alan muhteşem ara sıcaklarından birini, sıcak midye pilaki tarifini paylaştı. İçeriği son derece zengin olan ve mevsimin tüm sebzelerine kucak açan sıcak midye pilakiyi, sofralarınızda ara sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Ancak güveçte sunacağınız bu lezzeti soğuk olarak servis etmek istiyorsanız, Şef Mehmet Yalçınkaya bize hemen şu püf noktasını veriyor:

Pilakiler soğuk ve sıcak olarak servis edilebilmektedir. Tereyağıyla hazırlanan bu pilaki tarifinden, tereyağını çıkartarak aynı miktarda zeytinyağı kullanırsanız, soğuk pilaki olarak da servis edebilirsiniz.





MİDYE PİLAKİ (SICAK) MALZEMELERİ

700 gr. iç midye

8 adet arpacık soğanı

8 diş sarımsak

2 adet havuç

30 gr. kuş üzümü

140 gr. istiridye mantarı

4 adet pembe domates

1 adet patates

100 gr. domates salçası

20 ml. zeytinyağı

600 ml. balık suyu

1 adet limon

100 gr. tereyağı

Toz şeker

Tuz

Garnitür

Taze çekilmiş tane karabiber

Maydanoz

Kereviz sapı

SICAK MİDYE PİLAKİ NASIL YAPILIR?

Kuş üzümünü, yumuşaması için sıcak suyun içinde bekletin.

Zeytinyağını tencereye alın, arpacık soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Salçayı ilave edin, kavurmaya devam edin.

Parizyen çıkartılmış havucu ve patatesi ekledikten sonra limon ve balık suyunu ilave edip yaklaşık 10 dakika pişirin.

İç midyeleri, mantarları ve yumuşayan kuş üzümlerini ilave edin.

20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

Süre sonunda baharatları ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Midye pilakiyi tabağa alın, maydanoz ve kereviz sapıyla servis edin.







