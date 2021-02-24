Yapması pratik ve görüntüsü iştah açan midye poğaça tarifi pratik bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için midye poğaça tarifi arıyor ya da midye poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Midye poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

MİDYE POĞAÇA TARİFİ

Midye poğaça malzemeleri

150 gram margarin

Yarım su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağ

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 küçük paket maya

1 tatlı kaşığı tuz

5-6 su bardağı beyaz un

İç harç için

1 kase beyaz peynir

1 avuç maydanoz

Üstü için

1 adet yumurta sarısı

Midye poğaça yapılışı

Ilık sütü derin bir kaseye koyun. İçine toz şeker, maya koyup karıştırın. 10 dakika dinlendirin. Ardından içine sıvı yağ ekleyin. Un, tuz ekleyip yoğurmaya başlayın. Unu azar azar ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Üstünü kapatıp 40 dakika mayalamaya bırakın.

Hamurdan 20 adet beze elde edecek şekilde parçalara ayırın. Tereyağını ya da margarini eritin. Bezeleri elimizle azcık açıp üstüne eritilen yağı sürün. Üst üste on bezeyi aralarına yağ sürerek koyun.

Ardından elle ya da merdaneyle açın. Açtıktan sonra üstüne yeniden eritilmiş yağ sürüp uç kısmından rulo yapın. Keskin bir bıçak yardımıyla 2 parmak kalınlığında dilimler kesin ve merdane yardımıyla hafifçe açın.

Ufalanmış peynir içine ince doğranmış maydanozu ekleyip iyice karıştırın. Hamurun tam orta kısmına koyup güzelce kapatın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üstüne yumurta sarısı sürüp soğuk fırına verin. Fırını 180 derecede açın ve üzeri kızarana kadar pişirin.



