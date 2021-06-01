Midye Tatlısı tarifi ve yapılışı: Midye Tatlısı nasıl yapılır?

Midye tatlısı tarifi baklava gibi ilk önce şerbetinin hazırlanması gereken tatlılardandır. Midye tatlısının tam kıvamını tutturabilmek için belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Midye tatlısı tarifini bir türlü tutturamayanlar ve midye tatlısı nasıl yapılır diyenlere işte cevapları...

MİDYE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

1 yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı sirke

Yarım paket kabartma tozu

4-5 su bardağı un

Ceviz

Tereyağı (üzerine sürmek için)

Açarken kullanmak için:

Nişasta

Şerbeti için;

3,5 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1-2 damla limon suyu

MİDYE TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbet hazırlanır. Şeker ve su tencereye alınır ve kaynamaya bırakılır.

Kaynamaya başladıktan sonra limon suyu eklenir, 5 dk kadar kaynatılır ve şerbet soğumaya bırakılır.

Tatlımızı hazırlamak için hamurumuz hazırlanır.

Ceviz, nişasta ve tereyağı hariç diğer malzemeler hamur karıştırma kabına alınır ve yoğurulur.

Yumuşak bir hamur elde edilir.

Hamur 18-20 bezeye ayrılır ve yarım saat kadar dinlendirilir.

Bezeler 2’ye ayrılır ve ilk önce 10 beze kullanılır.

Bezeler teker teker pasta tabağı büyüklüğünde açılır, üst üste konur.

10 tanesi de açıldıktan sonra tek bir yufka olarak açabildiğimiz kadar büyük açılır.

Sıkıca rulo yapılır ve bir parmak genişliğinde kesilir.

Yan yatırılarak merdaneyle hafif açılır.

Bir tarafına ceviz kırığı koyularak poğaça kapatır gibi kapatılır.

Hafif yağlanmış fırın tepsisine dizilir.

Kalan 10 bezede aynı şekilde açılır ve tatlı hazırlanır.

Tereyağı eritilir ve üzerine kaşıkla dökülür. 180 derecede kızarıncaya kadar pişirilir.

Sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbet dökülür.

Şerbetini çeken tatlımız servise hazır olur. Afiyet olsun.



