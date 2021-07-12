Midye tatlısı tarifi ve yapılışı: Midye tatlısı nasıl yapılır?

İster cevizle isterseniz de Antep fıstığıyla yapabileceğiniz midye tatlısı tarifi enfes bir lezzet. Peki, midye tatlısı nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Tadının çok seveceğiniz midye tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MİDYE TATLISI TARİFİ

Midye tatlısı malzemeleri

4-5 su bardağı un

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı sirke

Tereyağı (üzeri için)

Antep fıstığı (iç harcı için)

Açarken kullanmak için:

Nişasta

Şerbeti için:

4 su bardağı su

3.5 su bardağı şeker

2-3 damla limon

Midye tatlısı yapılışı

Şerbeti için; Öncelikle şeker ve suyu tencereye alarak kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladığında içerisine limon suyu ekleyin. 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamur için; Nişasta, tereyağı ve antep fıstığı dışındaki hamur malzemelerini karıştırma kabına alın. Malzemeleri yoğurarak yumuşak bir kıvam elde edin. Hazırladığınız hamuru 20 bezeye ayırın ve 30 dakika dinlendirin. Bezeleri 2'ye ayırın. İlk aşamada yalnızca 10 beze kullanılır. Bezeleri tek tek pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açın ve üst üste koyun. 10 taneyi açarak üst üste koyduktan sonra tek bir yufka olarak açabileceğiniz şekilde büyük açın. Yufkayı sıkı bir şekilde rulo yapın. Ruloyu bir parmak genişliğinde kesin. Kestiğiniz parçaları yan yatırarak merdane yardımıyla hafifçe açın. Antep fıstıklarını blenderdan geçirerek küçük parçalar haline getirin. Açtığınız hamurların ortasına antep fıstığı yerleştirin ve poğaça kapatır gibi kapatın. Fırın tepsisini yağlayın ve hazırladığınız hamurları tepsiye dizin. Kalan 10 bezeyi de aynı şekilde hazırlayarak tepsiye yerleştirin. Hamurların üzerine şekil vermek için çatal ile çizgiler atın. Ardından tereyağını tavada eritin ve kaşık yardımıyla hamurların üzerinde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında tatlıların üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Tatlıyı fırından çıkarttıktan sonra soğuyan şerbeti üzerinde gezdirin. Tatlı şerbeti çektiğinde servise hazır olur.



