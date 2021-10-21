Midyeler, müsilajla mücadeleye yardımcı olabilir

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özerdem Maltaş, Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı biyolojik mücadelede "midye üreticiliğinin teşvik edilmesi" gerektiğini söyledi.

SAATTE 15 LİTE SUYU SÜZEBİLİR

Maltaş, AA muhabirine, midyelerin organik ve inorganik her türlü partikülü süzerek beslendiğini, ortalama 7-8 santimetre boyundaki bir midyenin saatte 10 ile 15 litre suyu süzme özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

Özerdem Maltaş, çok bulanık suların hem midyelerin filtrasyon oranını hem de ışık geçirgenliğini azaltarak midyelerin ana besinini oluşturan fitoplanktonların miktarını etkilediğini belirtti.

Müsülaja karşı midye üreticiliğinin teşvik edilmesi önerisinde bulunan Maltaş, "Midyeler, deniz salyasının oluşumunu fitoplanktonları tüketerek engelleyen, müsilaja karşı biyolojik mücadelede de önemli bir görev alıyor. Bu nedenle midye yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve tesis sayılarının artırılması bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için çok önemlidir. Eğer müsilaja karşı biyolojik bir mücadele vereceksek bu mücadelede midyelerden faydalanılmasına önem verilmeli." dedi.

MİDYELER DENİZ SALYASINI ÖNLEYEBİLİR

Midyelerin, deniz salyasının oluşumunun engellenmesinde ve buna karşı biyolojik mücadelede çok büyük işleve sahip olduğunu vurgulayan Maltaş, midye üreticilerine verilen desteğin aynı zamanda ihracat açısından da önem taşıdığına dikkati çekti.

Maltaş, midye yetiştirme tesisleri için yatırım desteğinin sağlanması ve midye tesisleri için yeni alanların oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Özerdem Maltaş, müsilaj sorununun çözümü konusunda, "Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna da önerilerini sunarak, destek olmaya çalıştığını ifade etti.