Midyelerin kulakları yok ama duyuyorlar

İskoçya’nın iki üniversitesinde yürütülen araştırmalarda, midyelerin gemilerin gürültüsü nedeniyle stres yaşadıkları belirlendi.

Uzmanları şaşırtan ise, kulakları olmadığı halde gürültünün midyeleri rahatsız etmesi oldu.

STRES MİDYE NÜFUSUNU AZALTTI

Buna göre, gemi gürültüsüne maruz kalan midyeler, yüzde 12 daha az oksijen aldı.

Bu da daha yavaş büyümelerine ve daha çok enerji tüketmelerine yol açtı.

Bu stres, İngiltere kıyılarında midye nüfusunun azalmasına yol açtı.



