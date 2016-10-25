Migren ağrılarını doğru beslenerek azaltabilirsiniz

SİGARA KULLANIMI MİGRENİ TETİKLİYOR

BU BESİNLERDEN UZAK DURULMALI

30 DAKİKA YÜRÜYÜŞ YAPIN, 7-8 SAAT UYUYUN

Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Ceylan Özateş, migren tedavisinde beslenmenin önemi ve migren ağrılarını hafifletici öneriler hakkında bilgi vererek migrenin, çoğunlukla ataklar halinde ortaya çıktığını ve bunların 4 saatten 72 saate kadar sürebildiğini anlattı: "Önceden yalnızca bir baş ağrısı tipi olarak görülen migren, artık tek başına bir nörolojik hastalık olarak kabul edilmektedir. Migren ağrısı genellikle orta şiddette ya da şiddetlidir ve kişinin normal aktivitelerini engelleyebilir. Baş ağrısı zonklayıcı ya da nabızla birlikte atan şekilde hissedilebilir ve başın tek bir yanında yerleşebilir. Bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı hassasiyet baş ağrısına eşlik edebilir. Atakların sıklığı, süresi ve şiddeti kişiye göre değişebilir. Kadınların yüzde 18’i, erkeklerin ise yüzde 6’sı migrenden etkilenmektedir."Migren atağı başladığında kişinin dayanılmaz bir ağrı hissettiğini ve karanlık bir ortamda uyuyup, dinlenmek istediğini vurgulayan Özateş, "Karanlık ve sessiz bir odada uyumak migren ağrılarını hafifletir hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak bazı hastalarda bu uygulamalar yanıt vermeyebilir. Ataklar günlerce sürebilir. Sigara kullanımı, aşırı stres, yorgunluk, uzun süre bilgisayar ve televizyon karşısında bulunmak migren hastaları için atakları tetikleyici nedenlerdir. Migrende, atakları tetiklediği düşünülen besinlerden kaçınılması, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve aşırı yorgunluktan kaçınma ile öğün atlamama gibi önlemlerin atakları azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Yalnızca beslenmeye dikkat etmek bile ağrılarda yüzde 30’luk bir azalma sağlayabilir. Migren ataklarının sayısını ve şiddetini tetiklediği bilinen besinlerden uzak durmak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmektedir. Ancak bu besinler her hasta için aynı etkiyi yapmayabilir. Bu nedenle hastanın vücudunu iyi tanıması ve ağrılarını artıran besinleri belirleyerek ona göre önlem alması gerekir" diye konuştu.Migren hastalarına uzak durmaları gereken besinlerle ilgili de uyarılarda bulunan Diyetisyen Özateş: "Sert, yıllanmış, tütsülenmiş, bekletilmiş ve tuzlu olan peynirler, alkollü içecekler, sakatatlar, kalamar, karides ve midye gibi deniz ürünleri, konserve besinler, turunçgiller, yağlı ve baharatlı yiyecekler, kafeinli içecekler, incir, kuru üzüm, avokado, muz, kırmızı erik, çikolata, maya, ekşi krema, fıstık ezmesi, kuru meyve içeren ekmekler ve kuru fasulye, mercimek ve soya ürünlerinden uzak durulmalı." dedi.Atakların azaltılması için sebze çorbası, sebze püresi, kereviz, haşlanmış yumurta, armut, elma, kivi, papatya çayı ve melisa çayı tüketilmesi önerisinde bulunan Özateş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Migreni kontrol altına almak için ise yoğun ışık, yüksek sesten uzak durup, loş ışık ve hafif müzik dinleyin. Açlık kan şekerinin düşüş gösterdiği durumlarda baş ağrısı artar. Bu nedenle özellikle öğün atlamamaya özen gösterin. Günde 2-2,5 litre sıvı almayı unutmayın. Günde 30 dakikalık yürüyüş yapın ve 7-8 saat uyuyun. Kafein, baş ağrılarında iki türlü etki gösterir. Aşırı tüketimi ağrıyı tetikler. Sınırlandırılması ise ağrıyı azaltıcı etki sağlar. Günlük kafein tüketimini azaltın. Ağrının başlayacağını hissettiğiniz anda ısırgan otu, ıhlamur, melisa çayını tercih edin."