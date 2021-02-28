Migren ağrısından kurtulmanın yolları

MİGREN AĞRISI BOTOKSLA GİDERİLİYOR

Migren tedavisinde yenilik var mı?

Halk arasında migren aşısı olarak bilinen bizim de ‘monoklonal antikor iğnesi’ dediğimiz bir tedavi var. Ülkemizde henüz onay aşamasında. Yurt dışında ise son 2 yıldır yaygın şekilde kullanılıyor. Aşı diye bilinse de aslında aşı olmadığını bilmekte fayda var. Monoklonal antikor iğneleri tıpkı ağızdan alınan önleyici tedaviler gibi ağrı sıklığını azaltıyor, yaşam kalitesini yükseltiyor. Bu tedavide hastalar kendi kendilerine birkaç boyunca aylık ya da 3 ayda bir kez enjeksiyon (iğne) uyguluyor.

İyi tarafları nelerdir?

Monoklonal antikorların avantajı ayda bir kez ya da 3 ayda bir kez uygulanmalarıdır. Ara ara gelişebilecek migren atakları haricinde ilaç kullanmanız gerekmiyor. Yan etkileri oldukça az. Yapılan çalışmalar, bu tedavilerin hem dönem dönem ortaya çıkan hem de kronik migrende etkili olduğunu gösteriyor. Aralarında küme baş ağrısı için onay almış bir ürün de var.

Pahalı mı?

Monoklonal antikorlarla yapılan tedavi immün terapi olduğu için fiyatları yüksek. İlk basamak önleyici tedavilerden iki ürünü deneyip fayda görmeyen veya tolere edemeyen, sık migren atağı geçiren veya kronik migreni olanlara tavsiye ediliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar anlatıyor Bir de botoks tedavisi var.

Ağrıyı hangi mekanizmayla kesiyor?

Kronik migrende onay almış olan bu ürün, migren ağrısı ile ilgili sinir uçlarının çevresine enjekte edilir. Botoksun bu yolla beynimize ağrı sinyalleri taşıyan kimyasalları bir süreliğine bloke ettiği düşünülüyor.

Botoks hangi sıklıkla yapılmalı?

Ayda 15 ağrılı gün ve daha fazla ağrısı olan kronik migren hastalarına 3 ayda bir uygulanmalı. Çoğu hastamızda tedavi süresini yaklaşık 1 yıl sürdürüyoruz.

Ağrıyı tamamen geçiriyor mu?

Botoks ağrı önleyici bir tedavidir. Bütün önleyici tedavilerde olduğu gibi botoks tedavisinde amaç ağrıların sıklığını ve şiddetini azaltmak, fazla ağrı kesici kullanımın önüne geçmek, yaşam kalitesini artırmaktır. Tedavi süresince, tedavi bittikten sonra da hasta migren atağı geçirme ihtimali var. Önemli bir çalışma şu sonucu gösteriyor: Botoks, hastaların yüzde 60’ında ağrı sıklığını yarı yarıya ve daha fazla azaltabiliyor. Ülkemizde ve dünyada migren için belirlenmiş güncel tedavi kılavuzlarında migren ameliyatı diye bir şey yok. Migren cerrahisi yaptığını söyleyenler var ama bu ameliyatın etkin olduğuna dair yeterli bir kanıt yok. Dolayısıyla hastalara bu tür etkinliği gösterilmemiş tedavilerden uzak durmalarını öneriyorum.

Yan etkileri var mı?

Botoks, ağrı kontrolü ve kas gevşetici etkisi olan bir üründür. Bu nedenle uygulandıktan sonra bazı hastalarımızda boyun ve sırt ağrısı gelişebilir.

Botoks etkisi geçtiğinde ağrılar eskiye dönüyor mu?

Botoks tedavisi uyguladığımız hastalarımızın bir bölümünü yıllarca takip ettik.Bazıları, ağrıları sıklaştığında eskihalinedönmemek için botoksu tekrar yaptırma ihtiyac ıhissediyor.

AMELİYATI VAR MI?

Ülkemizde ve dünyada migren için belirlenmiş güncel tedavi kılavuzlarında migren ameliyatı diye bir şey yok. Migren cerrahisi yaptığını söyleyenler var ama bu ameliyatın etkin olduğuna dair yeterli bir kanıt yok. Dolayısıyla hastalara bu tür etkinliği gösterilmemiş tedavilerden uzak durmalarını öneriyorum.





İLAÇ DIŞI TEDAVİLER NEDİR?

Menopozda ve gebelikte kaybolur

Migren, kadınlık hormonu östrojen miktarındaki ani değişikliklere çoğu zaman hassastır ve tetiklenebilir. Bunu özellikle adet öncesi ve menopoz öncesi dönemde görüyoruz. Östrojen düzeyinin yüksek ama sabit seyrettiği gebelik ya da tümüyle kaybolduğu menopozda migren atakları çoğu zaman belirgin olarak azalıyor. Bu nedenle gebelikte ve menopozda baş ağrısı sıklaşırsa, karakter değiştirirse, altta yatan başka bir sebep olup olmadığını araştırmak isteriz. Migren hastaları düzenli egzersiz yapmalı. Meditasyon, rahatlama teknikleri, pilates ve yoga... Bunlar, stres yönetimine, sırt ve baş ağrısını azaltmaya yardımcı olabiliyor. Uzun süre hareketsiz bir şekilde bilgisayar ekranının karşısında çalışmak yerine, molalar verip gevşeme egzersizleri yapmak da oldukça etkili. Öğün atlanmamalı, bol su içilmeli. Az uyku ve fazla uykunun da ağrıyı tetikleyebileceği akılda tutulmalı. Gıda ile ilgili tetikleyicilerin keşfedilmesi ve bu ürünlerden uzak durulmasını öneriyoruz. Migreni olanlar güneşli havalarda güneş gözlüğü takarak, aşırı gürültülü ve havasız ortamlardan uzaklaşarak ağrılarının tetiklenmesinin önüne geçebilir.





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