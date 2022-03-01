Havadaki değişimler migren ataklarını tetikleyebiliyor

Hava değişiklikleri ile en ilişkili nörolojik hastalıkların baş ağrıları olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “Migren başta olmak üzere küme tipi baş ağrısı ve daha nadir olarak diğer baş ağrıları da hava durumu değişiklikleri ile bağlantılıdır.” dedi.

AŞIRI SICAK YA DA SOĞUK MİGREN ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİR

Küme baş ağrısının mevsimsel değişikliklerden etkilenirken, migrenin daha çok kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, “Bu hava değişiklikleri çeşitli olabilir. Lodos başta olmak üzere tüm rüzgar çeşitleri, hava nem oranının değişikliği, hava basıncının ani değişikliği, güneş, parlamalar ve aşırı soğuk ve sıcak migren ataklarını tetikleyebilmektedir.” uyarısında bulundu.

BU HABER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Migren tedavisinde yüksek başarı oranlı aylık aşı dönemi

HER MİGREN HASTASINDA FARKLI TETİKLENİR

Bu tetikleyicilerin her migren hastasında olmadığı gibi, değişkenlik gösterebildiğine dikkat çeken Dr. Celal Şalçini, “Bazı migren hastaları, kuru havada atak yaşarken diğerleri nemli havada atak yaşayabilir.” dedi.

MİGREN HASTALARI MİGREN GÜNLÜĞÜ TUTABİLİR

Bu değişikliklerden hangilerinin hastada atak tetiklediğini fark etmenin zor olduğunu da kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Çünkü hava değişikliklerinden başka olarak yiyecekler, değişik kokular ve içecekler de tetikleyebilir. Böyle durumlarda migren hastasının günlük tutması ve bu günlükte ne yediği, hava durumunun ne olduğu, hatta hangi parfümü kullandığını yazmasını öneririz.” diye konuştu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, titizlikle yapılan takip sonucunda bu faktörlerin belirlenebileceğini söyledi. Dr. Celal Şalçini, lodos ve fırtınaların tetikleyeceği atakları önlemek için kaçınmak ve fiziksel önlem almak gerektiğini de sözlerine ekledi.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.