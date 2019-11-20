Migrenin tedavisi var mıdır?

Migren belirtileri normal baş ağrısı belirtilerinden farklıdır. Genelde ağrı başın tek tarafındadır. Ağrı zonklayıcı özellikte, orta veya şiddetlidir. Bulantı ve kusma olur. Krizler (atak) halinde gelir. Ağrı 4 ila 72 saat sürer. Ağrı başlangıcında görme bozuklukları olur (auralı tipinde). Baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle ağrı artar. Işıktan ve sesten rahatsız olunur.

Tüm migrenlilerin yüzde 10-15 kadarında hastalık, çocukluk çağında başlar. Migrenin çocukluk çağında görülme oranı ise yüzde 3-5 kadardır. Kadınlarda hormonal değişiklikler nedeniyle daha sık görülür.

Migreni tetikleyen faktörler nelerdir?

Yükseklik değişiklikleri, hava kirliliği, sigara dumanı, parlak ışık veya titreyen ışık, yüksek ve devamlı gürültü, parfüm kokusu, kuvvetli diğer kokular ve kimyasal maddeler, hava durumundaki değişiklikler, mevsimsel değişiklikler, açlık, öğün atlama, çok ya da az uyuma, uyku düzenindeki bozukluklar, uçak yolculukları, doğum kontrol hapları, kadınlarda hormonal değişiklikler (adet dönemi), bazı yiyecek ve içecekler (çikolata, kabuklu kuruyemiş, kırmızı şarap vb.) sayılabilir. Her hastada migren ağrısını artıran yiyecekler farklı olabilir. Önemli olan kişinin ağrısını tetikleyen maddeyi kendisinin bulup, keşfetmesidir.

Migrende tedavi nasıl olmalıdır?

Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar, baş ağrısı atakları sırasında ağrıyı ortadan kaldırmada ya da eşlik eden bulantı, kusma gibi belirtileri durdurmada veya sık gelen baş ağrısı ataklarının sıklığını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Migren tedavisine yönelik birçok ilaç mevcuttur.

Epilepsi, hipertansiyon, depresyon gibi başka hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçların, aynı zamanda migreni önlemeye veya rahatlatmaya yardımcı olduğu bilinir. Yeni dönem tedaviler arasında aynı zamanda estetikte de kullanılan botoks tedavisi de yer alır.

Kas gevşetici etkisi iyi bilinen botoksun ayrıca ağrıya neden olan bir takım kimyasal maddeleri de etkilediği varsayımından yola çıkılarak yapılan çalışmalarda, bu ilacın migren tipi baş ağrısı ve gerilim tipi baş ağrısında da yararlı olabileceğini belirtilen eden sonuçlar var.

Özellikle, uzun süredir baş ağrısı olan ve çeşitli tedavi yöntemlerinden yararlanmayan, kullandıkları ilaçların yan etkilerini tolere edemeyen hastalara da botoks tedavisi önerilebiliyor.

Migrende botoks tedavisi

Botoks enjeksiyonları durumun tedavisinde etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Alın, şakak ve ense bölgelerinde migren ağrılarının tetiklenmesine sebep olan sinirlerin sıkıştığı noktalar bulunur. Migrende ağrılar bu noktalardan biri veya birkaçında başlar. Tedavide atakların başladığı yerler tespit edilir ve bu bölgelere siniri sıkıştıran kasların etkisiz hale getirilmesi için botoks uygulanır. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir sürede tamamlanan botoks uygulamasının 6-8 ayda bir tekrarlanması gerekebilir.

Hastanede nöroloji hekiminin odasında uygulanır. İşlem sonrası botoksun yayılmaması için iki saat kadar başınızı eğmemeniz ve yatay pozisyonda dinlenmemeniz önerilir. Botoks uygulaması sonrası kronik migren hastaları o gün sıcak duş almazlar. Botoks tedavisinin etkinliği 4-10 gün içinde ortaya çıkar. Yan etkiler nadirdir; şişlik, kızarıklık ve hassasiyet gözlenebilir. Uygulama sırasında yapılan buz kompresi, şişlik ve ağrı oluşmasını engelleyebilir. Nadiren geçici olarak üst göz kapağında güçsüzlük ya da yüz kaslarında asimetri görülebilir.