Migren konusunda farkındalığın düşük olduğunu tespit eden rapora göre, migren hastalığının Türkiye’deki toplam ekonomik yükü 27.9 milyar TL olarak hesaplanıyor.

KİŞİ BAŞI 3 BİN TL

Raporla ilgili konuşan Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, “Migren, 50 yaş altı toplumda 369 kronik hastalık arasında en fazla engelliliğe yol açan hastalık olarak kabul ediliyor” dedi. Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç ise “Migren için ortalama hasta başı tıbbi maliyet 3 bin TL. Tanı ve tedavi alan tüm migren hastaları için toplam yıllık doğrudan maliyetler 21.4 milyar TL, dolaylı maliyet 6.5 milyar TL olarak hesaplanıyor” diye konuştu.

İŞ VE OKUL HAYATINA ETKİLERİ BÜYÜK

Genel baş ağrısı ile migren arasında fark toplumun yüzde 83’ü tarafından bilinmiyor.

Toplumun yüzde 11’i şiddetli ağrılar sıralamasında migreni ilk sırada belirtiyor.

Hastaların yüzde 90’ı uyku düzeni ve stresli iş hayatının migren atakları üzerinde etkisi olduğunu ifade ederken, yüzde 50’si migrenin iş ve okul hayatında ciddi etkileri olduğunu bildiriyor.

Hastaların sadece yüzde 19’u atak önleyici tedavi kullanıyor ve ancak 5 kişiden 1’i bu konuda hekime gitmeye devam ediyor.