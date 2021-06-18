Ekonomi Migrenin Türkiye'ye ekonomik yükü 27.9 milyar TL

Migrenin Türkiye'ye ekonomik yükü 27.9 milyar TL

Ekonomi

Migrenin Türkiye'ye ekonomik yükü 27.9 milyar TL

Küresel Migren ve Ağrı Derneği tarafından, Lilly’nin desteğiyle hazırlanan Türkiye Migren Raporu yayımlandı. Rapor, hayatı dolu dolu yaşamayı engelleyen ciddi bir nörolojik hastalık olan migrenin sebep olduğu maliyetlerle Türkiye’ye sosyoekonomik açıdan önemli bir yük oluşturduğunu da ortaya koyuyor.

18 Haziran 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Migren konusunda farkındalığın düşük olduğunu tespit eden rapora göre, migren hastalığının Türkiye’deki toplam ekonomik yükü 27.9 milyar TL olarak hesaplanıyor.

KİŞİ BAŞI 3 BİN TL

Raporla ilgili konuşan Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, “Migren, 50 yaş altı toplumda 369 kronik hastalık arasında en fazla engelliliğe yol açan hastalık olarak kabul ediliyor” dedi. Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç ise “Migren için ortalama hasta başı tıbbi maliyet 3 bin TL. Tanı ve tedavi alan tüm migren hastaları için toplam yıllık doğrudan maliyetler 21.4 milyar TL, dolaylı maliyet 6.5 milyar TL olarak hesaplanıyor” diye konuştu.

İŞ VE OKUL HAYATINA ETKİLERİ BÜYÜK

Genel baş ağrısı ile migren arasında fark toplumun yüzde 83’ü tarafından bilinmiyor.

Toplumun yüzde 11’i şiddetli ağrılar sıralamasında migreni ilk sırada belirtiyor.

Hastaların yüzde 90’ı uyku düzeni ve stresli iş hayatının migren atakları üzerinde etkisi olduğunu ifade ederken, yüzde 50’si migrenin iş ve okul hayatında ciddi etkileri olduğunu bildiriyor.

Hastaların sadece yüzde 19’u atak önleyici tedavi kullanıyor ve ancak 5 kişiden 1’i bu konuda hekime gitmeye devam ediyor.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Bu haberi okuyan kart aidatından kurtulur
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
Babam askerliğini borçlanarak 18 ay erken emekli olabilir mi?
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
Para genleri
Özlem Denizmen
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merkez faize dokunmadı 'Sıkı duruşa devam' dedi