Migreniniz varsa iftarda uzak durmanız gereken O besin…

Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülen, kişinin günlük yaşam aktivitesini, iş verimliliğini ve konsantrasyonunu önemli derecede etkileyebilen migrenin ülkemizde her 6-7 kişiden birinde görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Keriman Oğuz; ‘Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 2 kat daha fazla ve daha şiddetli görülen migren atakları genellikle 4-72 saat sürer. Ağrı tek taraflı ve zonklayıcıdır. Baş ağrısı, yürümek ya da öne eğilmek gibi fiziksel aktiviteler ile şiddetlenir. Ağrıya bulantı ve kusma eşlik edebilir. Işık ve yüksek sese karşı hassasiyet oluşur. Migren atağını başlatabilen veya atak geçirme riskini artıran tetikleyiciler vardır. Her migren tetikleyicisi, tüm hastalarda ağrıya neden olmayabilir. Stres, menstrüasyon, açlık, az veya fazla uyumak, alkol (özellikle şarap), koku (parfüm ya da keskin kokulu oda kokuları veya kimyasallar) sigara dumanı, parlak ışık, hava değişimleri (nem, basınç, rüzgar) ve bazı besinler migreni tetikleyebilir’ açıklamasında bulundu.

Oruç tutarken migren ağrısı yaşamak istemiyorsanız…



