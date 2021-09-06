Miguel Crespo formayı giydi, imzayı attı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo resmen imzayı attı. 3+1 yıllık anlaşmayı imzalayan Portekizli oyuncuyu kulüp de yaptığı açıklamayla duyurdu.
06 Eylül 2021, Pazartesi 16:56 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Miguel Crespo’yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız oyuncu 27 numaralı formayı giyecek.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı.
Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Miguel Crespo’ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"