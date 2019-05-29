Devre arası transfer döneminde İtalya’dan Empoli’den alınan yıldız futbolcu sarı-lacivertli forma altında tam olarak kendini gösteremedi. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncunun potansiyeli olması, İtalya geçmişi ve Sloven milli takımında forma giymesi gibi etkenler sebebiyle transferi söz konusu olduğu kaydedildi.

8-10 MİLYON EURO

Zajc için iki ülkeden ciddi teklif var. Rus ekiplerinin yaklaşık 8-10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdikleri öğrenildi.

Öte yandan İtalya’dan da bazı takımlardan daha düşük teklifleri olduğu belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta gelen bu tekliflere yanaşmadığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon şampiyonluk yolunda güçlü bir kadroya ihtiyacı var. Bu nedenle Zacj’ın yerini dolduracak oyuncu bulmadan ilk etapta bu transfere sıcak bakılmıyor.

Sarı-lacivertli forma altında 10 maça çıkan Sloven futbolcu iki gol atıp bir de asit yaptı. Fenerbahçe tarafından Miha Zajc’a 5 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödenmişti.

GOL PAYLAŞIMI

Miha Zajc son maçı iyi bitirdi. Antalyaspor’a karşı ağları havalandıran Sloven yıldız, tatile çıkarken son maçtaki golünü de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Instagram hesabı üzerinden özel olarak Antalyaspor’a karşı bulduğu golü paylaşan Zajc, sezonu çok iyi tamamladığını da ekledi.