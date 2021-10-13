Günün her saati sevilerek yenilen mıhlama tarifi, özellikle sabah kahvaltılarında tercih ediliyor. Peki, mıhlama nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mıhlama tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MIHLAMA (KUYMAK) TARİFİ

Mıhlama malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri

MIHLAMA YAPILIŞI

Tereyağını kısık ateşte eritin. Üzerine yavaşça mısır unu ekleyip tahta kaşık ile unu kavurun. Mısır unu renklenince suyu ekleyin. Kaynayan suda şişen mısır ununun üzerine tel Trabzon peyniri ekleyin. Mıhlamayı arada karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıktığında ocaktan alabilirsiniz.



