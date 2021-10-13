Yemek Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama (Kuymak) tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama (Kuymak) tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama (Kuymak) tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan mıhlama tarifi, muhlama ve kuymak adlarıyla da bilinir. Günün her saati lezzetle yiyeceğiniz mıhlama tarifi, kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Peki, mıhlama nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız mıhlama tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

13 Ekim 2021, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Günün her saati sevilerek yenilen mıhlama tarifi, özellikle sabah kahvaltılarında tercih ediliyor. Peki, mıhlama nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mıhlama tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MIHLAMA (KUYMAK) TARİFİ

Mıhlama malzemeler

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 su bardağı su
  • 300 gram Trabzon peyniri

MIHLAMA YAPILIŞI

Tereyağını kısık ateşte eritin. Üzerine yavaşça mısır unu ekleyip tahta kaşık ile unu kavurun. Mısır unu renklenince suyu ekleyin. Kaynayan suda şişen mısır ununun üzerine tel Trabzon peyniri ekleyin. Mıhlamayı arada karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıktığında ocaktan alabilirsiniz.

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